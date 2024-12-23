В России началась шестидневная рабочая неделя

В РФ начинается последняя шестидневная рабочая неделя в текущем году, она продлится до 28 декабря включительно.
Выходной в субботу перенесён на понедельник, 30 декабря. Это следует из постановления кабмина. Благодаря данному решению жители РФ будут отдыхать 11 дней подряд — с 29 декабря по 8 января.
Вторник, 31 декабря, стал нерабочим днём после переноса отдыха с 7 января.
Рабочий день 28 декабря при этом не будет сокращённым, поскольку его перенесли с обычного рабочего дня. При этом работодатели сами могут определить продолжительность рабочего времени и уменьшить его.
Отметим, что работа в субботу, 28 декабря, не будет оплачиваться в двойном размере. Подробности — в материале aif.ru.
Ранее психотерапевт Ирина Крашкина объяснила, как пережить шестидневную рабочую неделю.