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Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 декабря 2024

До −16 градусов похолодает в Иркутске 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Cибирские морозы все еще не пришли в областной центр, но погода в Иркутске 23 декабря 2024 не порадуют жители областного центра теплом. Как сообщили синоптики иркутского Гидрометцентра, столбик термометра опустится днем до −16 градусов.

Погода в Иркутске 23 декабря 2024.

— Переменная облачность, без существенных осадков. Утром в пригородной зоне туман, ветер переменный 1−6 м/с. Температура ночью днем −14…-16, — поделились в метеобюро.

А вот в остальных частях региона морозы уже установились. Так, в некоторых районах похолодает до −30, в северо-западных и южных до −23. Ветер обещают юго-западный, юго-восточный 3−8 м/с. Утром возможен туман и небольшой снег. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 декабря и области.