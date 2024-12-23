Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 декабря 2024

А вот в остальных частях региона морозы уже установились. Так, в некоторых районах похолодает до −30, в северо-западных и южных до −23. Ветер обещают юго-западный, юго-восточный 3−8 м/с. Утром возможен туман и небольшой снег. Вот, что обещает погода в Иркутске 23 декабря и области.