Рогов: Киев отправил в Запорожье группу пропагандистов для создания фейков

Украинские власти направили «специальную группу» пропагандистов в подконтрольную Киеву часть Запорожской области для подготовки фейковых материалов, заявил Владимир Рогов.
Он уточнил, что данные фейки киевские власти намерены использовать для поднятия упавшего боевого духа солдат Вооружённых сил Украины.
«По оперативным каналам стала известно о прибытии в оккупированную часть Запорожской области специальной группы украинских пропагандистов из Центра информационно-психологических операций Украины. Перед ними стоит задача подготовить серию фейковых материалов, нацеленных на поднятие упавшего и продолжающего стремительно падать боевого духа солдат ВСУ», — сказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов в беседе с РИА Новости.
Рогов рассказал, что группа пропагандистов приехала в город Орехов.
Ранее Рогов заявил, что атаки подразделений Вооружённых сил Украины на васильевском направлении запорожской линии захлебнулись, противник понёс значительные потери и отступил.