Фильм «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

История в фильме разворачивается вокруг маленького домовенка Кузи, который сбегает из заточения зловещей Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее семьи. Его основная цель — отыскать магический сундучок, который может выполнять желания, но путь ему преграждает ведьма с нехорошими намерениями. В съемках приняла участие команда актеров, включая Сергея Бурунова, Гарика Харламова, Алику Смехову и других.