Фильм «Домовенок Кузя» возглавил кинопрокат в РФ и СНГ в выходные

Семейная фэнтези-комедия «Домовенок Кузя» заняла первое место в рейтинге кинотеатральных сборов в России и СНГ, собрав 223,3 миллиона рублей за прошедшие выходные. Такие данные предоставляет портал Kinobusiness за отрезок времени с 19 по 22 декабря.
История в фильме разворачивается вокруг маленького домовенка Кузи, который сбегает из заточения зловещей Бабы-Яги и оказывается в квартире девочки Наташи и ее семьи. Его основная цель — отыскать магический сундучок, который может выполнять желания, но путь ему преграждает ведьма с нехорошими намерениями. В съемках приняла участие команда актеров, включая Сергея Бурунова, Гарика Харламова, Алику Смехову и других.
На второй позиции оказался комедийный фильм «Елки 11», заработавший 154,6 миллиона рублей. Как и в предыдущих выпусках, сюжет крутится вокруг чудес, происходящих в преддверии Нового года, где задействованы Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев и иные артисты.
Третье место в тройке лидеров занимает российская комедия «Баба-Яга спасает Новый год», с кассовым результатом около 89,8 миллиона рублей. В фильме Снежная королева и Дед Мороз вступают в противостояние из-за украденного волшебного артефакта. Чтобы предотвратить планы Снежной королевы по заморозке планеты, Деду Морозу требуется содействие Бабы-Яги и иных сказочных героев. Среди актеров числятся Людмила Артемьева, Ян Цапник и другие.
Ранее сообщалось, что фильм об истории возникновения самой популярной поп-группы РФ девяностых «Руки вверх!» снова доступен на онлайн-платформах. Создатели картины заявили, что смогли добиться её возвращения в онлайн-кинотеатры.