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В Хабаровске открыли еще один ледовый городок: фото

Небольшой, но очень симпатичный новогодний городок открылся на прошедших выходных в сквере на 23 школе.

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Ребятня уже оценила новые горки, а взрослые — красивые инсталляции для фотографий. Приглашаем и вас посмотреть на новое место для зимнего досуга и рекомендуем обязательно выбраться погулять в этот скверик.