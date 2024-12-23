В Хабаровске открыли еще один ледовый городок: фото

27
Ребятня уже оценила новые горки, а взрослые — красивые инсталляции для фотографий. Приглашаем и вас посмотреть на новое место для зимнего досуга и рекомендуем обязательно выбраться погулять в этот скверик.
Небольшой, но очень симпатичный новогодний городок открылся на прошедших выходных в сквере на 23 школе.
Ребятня уже оценила новые горки, а взрослые — красивые инсталляции для фотографий. Приглашаем и вас посмотреть на новое место для зимнего досуга и рекомендуем обязательно выбраться погулять в этот скверик.