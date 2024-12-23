В Госдуме предупредили россиян о предновогодней схеме мошенников

Об этом всех россиян предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснил депутат, суть нового приёма мошенников заключается в создании аферистами подставных интернет-магазинов, которые маскируются под площадки с известными названиями. На них жулики выставляют объявления с привлекательными ценами товаров.
При этом, как рассказал парламентарий, никаких продаж на таких фейковых порталах не происходит. Главная цель жуликов — это получить данные банковских карт граждан, которые они оставляют при попытке оформить покупку того или иного товара.
После того как подобный сайт набирает большой объём персональных данных граждан и сведения об их «пластике», такие площадки резко и навсегда закрываются. В итоге россияне могут потерять из-за действий мошенников практически все свои деньги.
Как отметил Немкин, данная схема обмана становится актуальной перед новогодними праздниками, когда граждане активно выбирают подарки для своих родных и близких. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, нужно делать покупки только в проверенных магазинах, пишет РИА Новости.