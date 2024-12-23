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Вождение в нетрезвом виде снова аукнулось: суд лишил прав повторного нарушителя

Пьяный житель Хабаровского края устроил погоню на мопеде.

Источник: AP 2024

Житель Лермонтовки Хабаровского края сел за руль мопеда в нетрезвом виде и попытался скрыться от инспекторов. Его задержали неподалеку. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В августе мужчина выпивал у магазина с другом. К ним подъехал мопедист, у которого он попросил транспорт покататься. На дороге его заметили инспекторы. Когда те потребовали остановиться, водитель спрыгнул с мопеда и попытался скрыться, но его догнали.

«Проходить проверку на трезвость мужчина отказался, но признался, что пьян. Суд назначил ему 240 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года», — рассказали в ОМВД России по Бикинскому району.