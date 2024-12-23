Вождение в нетрезвом виде снова аукнулось: суд лишил прав повторного нарушителя

В августе мужчина выпивал у магазина с другом. К ним подъехал мопедист, у которого он попросил транспорт покататься. На дороге его заметили инспекторы. Когда те потребовали остановиться, водитель спрыгнул с мопеда и попытался скрыться, но его догнали.