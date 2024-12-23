Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Откуда девять баллов? Было же шесть!»: Иркутск встал в многокилометровых пробках утром 23 декабря

Иркутск встал в 9-балльных пробках утром 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске утром 23 декабря 2024, как всегда, порадовали спешащих на работу сибиряков. К восьми часам по данным сервиса 2ГИС сложная обстановка на дорогах достигла 9 баллов. А водители по уже сложившейся традиции возмущаются в сообщениях сервиса онлайн-карт.

Пробки в Иркутске утром 23 декабря 2024.

— Откуда 9 баллов? Было же шесть!

— Переименуем улицу в «Стояковского»? — предложил автовладелец из пробки на улице Маяковского.

— И Безбокова не поехало и Старо-Кузьмихинская встала колом.

Обстановка накаляется на плотине ГЭС, там почти парализовало полосу в сторону Байкальского кольца. Не лучше ситуация на улицах Старо- Кузьмихинская, Лермонтова, Маяковского, Улан-Баторская и объездной Первомайский-Университетский. Пробки в Иркутске утром 23 декабря остановили движение на улицах Челнокова, Гоголя, участки Байкальской, Декабрьских Событий, Седова, 25 октября.