«Откуда девять баллов? Было же шесть!»: Иркутск встал в многокилометровых пробках утром 23 декабря

Пробки в Иркутске утром 23 декабря 2024, как всегда, порадовали спешащих на работу сибиряков. К восьми часам по данным сервиса 2ГИС сложная обстановка на дорогах достигла 9 баллов. А водители по уже сложившейся традиции возмущаются в сообщениях сервиса онлайн-карт.