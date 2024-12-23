«Откуда девять баллов? Было же шесть!»: Иркутск встал в многокилометровых пробках утром 23 декабря

Пробки в Иркутске утром 23 декабря 2024, как всегда, порадовали спешащих на работу сибиряков. К восьми часам по данным сервиса 2ГИС сложная обстановка на дорогах достигла 9 баллов. А водители по уже сложившейся традиции возмущаются в сообщениях сервиса онлайн-карт.
Пробки в Иркутске утром 23 декабря 2024.
— Откуда 9 баллов? Было же шесть!
— Переименуем улицу в «Стояковского»? — предложил автовладелец из пробки на улице Маяковского.
— И Безбокова не поехало и Старо-Кузьмихинская встала колом.
Обстановка накаляется на плотине ГЭС, там почти парализовало полосу в сторону Байкальского кольца. Не лучше ситуация на улицах Старо- Кузьмихинская, Лермонтова, Маяковского, Улан-Баторская и объездной Первомайский-Университетский. Пробки в Иркутске утром 23 декабря остановили движение на улицах Челнокова, Гоголя, участки Байкальской, Декабрьских Событий, Седова, 25 октября.