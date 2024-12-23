В Комсомольске-на-Амуре скончался Почетный гражданин города Павел Лукич Фефилов

Он был Почетным гражданином города, одним из старейших художников, членом Союза художников РФ, заслуженным художником Хабаровского края, почетным членом Российского географического общества, профессором Дальневосточной народной академии наук, писателем-краеведом и ветераном Амурского судостроительного завода.
Фефилов родился в Архангельске в семье учителя. В Город юности его направили после окончания учебы в Архангельском судостроительном техникуме в 1948 году. Он отработал на Комсомольском-на-Амуре судостроительном заводе 41 год на различных должностях. Его стараниями было организовано бюро технической эстетики и создан Музей трудовой славы.
Фефилов серьезно занимался историей, краеведением и живописью, провел 27 персональных выставок. Его лучшие работы находятся в собраниях музеев Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Владивостока, Архангельска, а также в частных коллекциях в России и за рубежом: в Японии, Корее, Китае, Австрии, Польше, США. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.