В Комсомольске-на-Амуре скончался Почетный гражданин города Павел Лукич Фефилов

Фефилов родился в Архангельске в семье учителя. В Город юности его направили после окончания учебы в Архангельском судостроительном техникуме в 1948 году. Он отработал на Комсомольском-на-Амуре судостроительном заводе 41 год на различных должностях. Его стараниями было организовано бюро технической эстетики и создан Музей трудовой славы.