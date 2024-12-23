СКР проверит одну из детских больниц Свердловской области

В Информационный центр СКР обратился екатеринбуржец, рассказавший что в многоквартирном доме по улице Степана Разина нелегально работает хостел, постояльцы которого постоянно нарушают общественный порядок. По словам мужчины, он не раз обращался в различные инстанции, но результатов это не принесло.