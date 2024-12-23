СКР проверит одну из детских больниц Свердловской области

Речь идет о фактах нарушения прав пациентов лечебного учреждения, ранее озвученных в СМИ.
У пациентов одной из детских больниц Екатеринбурга и сопровождающих их родителей, было зафиксировано ухудшение самочувствия, связанное с питанием в медицинском учреждении. Следственными органами СКР по Свердловской области организовано было инициировано проведение процессуальной проверки по статье 236 УК РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
Глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Константину Мирошниченко подготовить доклад о предварительных результатах проходящей проверки.
Как ранее сообщалось, председатель СКР поручить возбудить уголовное дело после информации о незаконном размещении хостела в многоквартирном доме в Екатеринбурге.
В Информационный центр СКР обратился екатеринбуржец, рассказавший что в многоквартирном доме по улице Степана Разина нелегально работает хостел, постояльцы которого постоянно нарушают общественный порядок. По словам мужчины, он не раз обращался в различные инстанции, но результатов это не принесло.