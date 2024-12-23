Миллион рублей выиграл студент из Хабаровска на всероссийском проекте

Студенты из Хабаровского края стали победителями треков «Делаю» и «Первопроходец» Всероссийского проекта «Твой Ход». Инициатива, реализуемая в рамках нацпроекта «Образование», входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и программу «Социальные лифты для каждого». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
На треке «Делаю» студенты разработали и воплотили социальные проекты в шести направлениях: ИТ, медиа, наука, техника, события и предпринимательство. Участники защитили свои идеи перед экспертами, представив видеовизитки, путеводители и результаты работы. Победители получили по миллиону рублей.
«Александр Косенец из Дальневосточного университета путей сообщения стал победителем трека “Делаю” от Хабаровского края. Он представил медиа-мультипроект “Большая семья — большое сердце”, поддерживающий многодетные семьи. Александр изучил их жизнь, собрал архивные данные и при поддержке краевых властей организовал телемарафон с таким же названием», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Во время телемарафона многодетные родители рассказали о поддержке правительства и поделились роликами о своем быте. В рамках проекта выпустили листовки с их историями и запустили чат-бот для общения.
В треке «Первопроходец» участвовали свыше 16 тысяч первокурсников, которые проводили мероприятия, изучали молодежную политику и проявляли лидерские качества. Среди победителей — Таисия Косенец из Хабаровского края.