Миллион рублей выиграл студент из Хабаровска на всероссийском проекте

«Александр Косенец из Дальневосточного университета путей сообщения стал победителем трека “Делаю” от Хабаровского края. Он представил медиа-мультипроект “Большая семья — большое сердце”, поддерживающий многодетные семьи. Александр изучил их жизнь, собрал архивные данные и при поддержке краевых властей организовал телемарафон с таким же названием», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.