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Трамп заявил, что Маск не сможет заменить его на посту президента США

Американские СМИ утверждают, что миллиардер якобы получил «бразды президентства».

Источник: Аргументы и факты

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американский бизнесмен Илон Маск будет выполнять обязанности главы государства вместо него.

Трамп прокомментировал сообщения о том, что миллиардер якобы получил «бразды президентства».

Республиканец отметил, что Маск родился не в США.

«Появился новый вброс, что Трамп уступил бразды президентства Илону Маску. Нет, этому не бывать. Он не будет президентом, я в безопасности. Знаете, почему он не может быть президентом США? Он не родился в этой стране», — сказал Трамп.

Заявление прозвучало в ходе конференции AmericaFest в Финиксе (штат Аризона).

По данным The Washington Post, Маска называют «теневым президентом» Соединённых Штатов. По информации NBC, в окружении Трампа «начинают уставать» от влияния миллиардера и его «постоянного присутствия» рядом с республиканцем.

Источник рассказал журналистам, что Маск ведёт себя как «сопрезидент».

Напомним, в администрации Трампа Маск, а также бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство. Оно будет заниматься «повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией».

Маск родился в Претории (Южно-Африканская Республика), после окончания школы он уехал в Канаду, а затем отправился в США. Конституция Соединённых Штатов не разрешает выдвигаться на пост президента американцам, родившимся не на территории страны.

Ранее Маск в интервью Такеру Карлсону рассказал, чем займётся в случае назначения в администрацию Трампа.