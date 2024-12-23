Первая рабочая неделя 2025 года будет самой короткой в году

Власти официально утвердили праздничные дни на Новый год и Рождество в России с 1 по 8 января. Кроме того, выходной 28 декабря был перенесен на 30 декабря, а возможность не работать 31 декабря обеспечена переносом выходного дня с 7 января 2024 года, который совпал с воскресеньем. Таким образом, россияне будут отдыхать 11 дней подряд.