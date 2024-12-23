В Новосибирске уточнили структуру аминокислоты, используемой против тромбов

Как добавили в пресс-службе, исследование, выполненное при поддержке программы «Приоритет-2030», имеют не только самостоятельное значение, но и являются подготовительными для работы на строящемся источнике синхротронного излучения Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)». С его пуском в эксплуатацию перед исследователями появятся новые возможности. «Очень интенсивное рентгеновское излучение позволяет использовать очень маленькие по размеру кристаллы аминокислоты для установления структуры. Это важно, потому что выращивание образцов в случае с данными соединениями представляет собой довольно сложный процесс и получение крупных кристаллов, которые необходимы для эксперимента в условиях “обычной” лаборатории, затруднено. Кроме того, благодаря СКИФ станет возможным получение более качественных данных о структурах гидрофобных аминокислот», — уточнила Шарая.