В Новосибирске уточнили структуру аминокислоты, используемой против тромбов

НОВОСИБИРСК, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном университете (НГУ) исследовали и уточнили кристаллическую структуру фенилглицина — аминокислоты, используемой для лечения или профилактики заболеваний, связанных с образованием тромбов. В дальнейшем эти исследования помогут при разработке пищевых добавок и лекарственных средств, в составе которых встречаются аминокислоты, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Сейчас возникают методики, позволяющие кристаллизовать гидрофобные аминокислоты, в том числе и те соединения, исследованием которых я в настоящее время занимаюсь. Исследование фенилглицина мною завершено, данное соединение удалось закристаллизовать и затем уточнить структуру», — цитирует пресс-служба автора исследования Светлану Шарую.
Фенилглицин — это небелковая аминокислота. Она нужна в медицине для лечения или профилактики заболеваний, связанных с образованием тромбов, таких как тромбоз, апоплексия, инфаркт миокарда, воспаление и артериосклероз. Также производные фенилглицина могут использоваться в качестве противоопухолевых агентов, воздействуя на опухолевые клетки и предотвращая образование метастаз.
Ученые выяснили, что в данной аминокислоте положение боковых радикалов определяется ароматическими взаимодействиями. Наличие подобных взаимодействий в кристаллической структуре существенно влияет на все ее свойства, от механических до биологических, пояснили в пресс-службе. Это делает такие соединения более прочными, а также влияет на растворимость в разных средах.
Расшифровка структуры аминокислот, как пояснили в вузе, позволяет ученым получать информацию об относительном расположении атомов в кристаллических решетках, причем на базе НГУ возможно это сделать не только при нормальных условиях, но и при внешних воздействиях.
В своем исследовании ученые изучают гидрофобные аминокислоты — это аминокислоты, которые плохо растворяются в воде. Из-за этого их тяжело закристаллизовать, что мешает исследованию их структуры. В ближайших планах ученых исследование структуры таких аминокислот как триптофан, помогающий поддерживать правильный азотистый баланс организма и вырабатывать серотонин и фенилаланин, который необходим для выработки таких важных гормонов как, дофамин, адреналин и норадреналин.
Перспективы исследования.
Как добавили в пресс-службе, исследование, выполненное при поддержке программы «Приоритет-2030», имеют не только самостоятельное значение, но и являются подготовительными для работы на строящемся источнике синхротронного излучения Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)». С его пуском в эксплуатацию перед исследователями появятся новые возможности. «Очень интенсивное рентгеновское излучение позволяет использовать очень маленькие по размеру кристаллы аминокислоты для установления структуры. Это важно, потому что выращивание образцов в случае с данными соединениями представляет собой довольно сложный процесс и получение крупных кристаллов, которые необходимы для эксперимента в условиях “обычной” лаборатории, затруднено. Кроме того, благодаря СКИФ станет возможным получение более качественных данных о структурах гидрофобных аминокислот», — уточнила Шарая.