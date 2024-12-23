Каким неработающим пенсионерам не проведут индексацию пенсии в январе

В частности, её не получит часть неработающих представителей старшего поколения, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснили специалисты в области пенсионного обеспечения, на повышение выплат не стоит рассчитывать тем пожилым гражданам, которые получают социальную, а не страховую пенсию. Их ждёт индексация только в апреле, пишет портал PensNews.
Кроме этого, как отметили эксперты, увеличения пенсий в январе также не будет и у тех, кто получает государственную пенсию. К таким гражданам относятся «чернобыльцы», лётчики-испытатели и космонавты. Им тоже придётся ждать до апреля.
Ещё одной категорией россиян, у которых не будет индексации пенсии в январе, являются военные пенсионеры. Им традиционно повышают выплаты аж в октябре. Зато в этот раз индексацию дадут всем работающим пенсионерам, отметили специалисты.