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Каким неработающим пенсионерам не проведут индексацию пенсии в январе

Традиционная январская индексация пенсий коснётся далеко не всех пенсионеров.

Источник: ДЕЙТА

В частности, её не получит часть неработающих представителей старшего поколения, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты в области пенсионного обеспечения, на повышение выплат не стоит рассчитывать тем пожилым гражданам, которые получают социальную, а не страховую пенсию. Их ждёт индексация только в апреле, пишет портал PensNews.

Кроме этого, как отметили эксперты, увеличения пенсий в январе также не будет и у тех, кто получает государственную пенсию. К таким гражданам относятся «чернобыльцы», лётчики-испытатели и космонавты. Им тоже придётся ждать до апреля.

Ещё одной категорией россиян, у которых не будет индексации пенсии в январе, являются военные пенсионеры. Им традиционно повышают выплаты аж в октябре. Зато в этот раз индексацию дадут всем работающим пенсионерам, отметили специалисты.