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Военкор Котенок: мышеловка для ВСУ захлопнулась на времевском участке

ВС РФ окружили украинские подразделения в Новом Комаре.

Источник: Аргументы и факты

Военные РФ «захлопнули мышеловку» для Вооружённых сил Украины на времевском направлении в Донецкой народной республике, заявил военкор Юрий Котенок.

Он рассказал, что российские военные ликвидировали «Сторожевой» карман и прорвалась к трассе Гуляйполе — Великая Новосёлка. Украинские солдаты, которые находятся в селе Новый Комар, практически окружены.

«До дороги менее 500 метров. Практически физический контроль, не говоря уже об огневом. И хоть до ближайших позиций наступающих от Нового Комара около шести километров, это, учитывая, что рельеф местности севернее дороги слабо проходим для транспорта, и реку, уже оперативное окружение», — написал Котенок в Telegram.

Военкор уточнил, что речь идёт о бойцах 60-й бригады армии РФ.

Он также добавил, что бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали все мосты и переправы, которые использовал противник.

«Мышеловка захлопнулась…», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что российские бойцы заманили в засаду подкрепление Вооружённых сил Украины в районе Курахова в Донецкой народной республике.