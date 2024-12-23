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Теплая погода в понедельник будет на Южном Урале

В понедельник, 23 декабря, в Челябинской области будет облачно с прояснением, местами небольшой снег.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 73% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха днем составит от −1 до −6 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит от −1 до −3 градусов. Ветер южный, юго-восточный 3−8 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 23 декабря, у Александра, Александры, Алексея, Анатолия, Ангелины, Анны, Григория, Дорофея, Евгения, Евграфа, Евдокии, Евлалии, Евсея, Ивана, Константина, Лаврентия, Михаила, Николая, Сергея, Степана, Татьяны, Феклы, Фомы, Якова.

Между прочим, 22 декабря 2024 года отмечают день Наума Грамотника. Согласно народным приметам, сегодня нужно убраться в доме и устроить стирку. Дело в том, что эти действия помогут избавиться от негативной энергии.