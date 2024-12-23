Женщина возглавила ОМВД России по Нанайскому району в Хабаровском крае

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, должность приняла Елизавета Владимировна Яговкина. Она родилась в селе Троицком Нанайского района. В 2007 году окончила там же школу № 1. Поступила в Дальневосточный юридический институт МВД России имени И. Ф. Шилова. С 2012 года работала в следственном управлении УМВД России по Хабаровскому краю. В 2019 году вернулась в родное село и начала работать участковым уполномоченным полиции, дошла по карьерной лестнице до заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.