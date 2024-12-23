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Женщина возглавила ОМВД России по Нанайскому району в Хабаровском крае

В Хабаровском крае представлен новый руководитель ОМВД Нанайского района.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, должность приняла Елизавета Владимировна Яговкина. Она родилась в селе Троицком Нанайского района. В 2007 году окончила там же школу № 1. Поступила в Дальневосточный юридический институт МВД России имени И. Ф. Шилова. С 2012 года работала в следственном управлении УМВД России по Хабаровскому краю. В 2019 году вернулась в родное село и начала работать участковым уполномоченным полиции, дошла по карьерной лестнице до заместителя начальника полиции по охране общественного порядка.

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