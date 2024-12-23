Единое пособие на детей сильно поднимут в 2025 году

Министр напомнил, что с 1 января 2025 года в России вырастет прожиточный минимум с 15 453 рублей до 17 733 рублей. Поэтому на 14,8% поднимут единое пособие для семей с детьми, объяснил Котяков. В среднем максимальный размер выплаты составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка, добавил глава Минтруда.