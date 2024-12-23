Единое пособие на детей сильно поднимут в 2025 году

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что с 1 января 2025 года единое пособие для семей с детьми вырастет из-за повышения прожиточного минимума.
Министр напомнил, что с 1 января 2025 года в России вырастет прожиточный минимум с 15 453 рублей до 17 733 рублей. Поэтому на 14,8% поднимут единое пособие для семей с детьми, объяснил Котяков. В среднем максимальный размер выплаты составит более 17 тысяч рублей в месяц на одного ребенка, добавил глава Минтруда.
Единое пособие выплачивается беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет с невысокими доходами. Выплата объединяет различные пособия, которые ежемесячно выплачивались на детей. В Минтруде рассказали, что сейчас единое пособие выплачивают 145 тысячам беременных женщин и семьям, в которых воспитывается более 10 миллионов детей.
Кроме этого, с 1 января вырастут и другие социальные выплаты, привязанные к прожиточному минимуму или минимальной зарплате.