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Новая спецтехника поступила в Хабаровск

Современные машины отечественного производства прибыли в краевой центр. Техника рассчитана на круглогодичную работу. В ближайшее время она будет распределена между муниципальными предприятиями благоустройства: «Южное», «Север», «Восток».

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«Около 128 млн рублей мы выделили из бюджета Хабаровска для приобретения 15 единиц техники. Кроме того, мы обратились к губернатору Дмитрию Демешину, по его поручению нам выделили дополнительно порядка 50 млн рублей. В этом году к нам придет еще пять уборочных машин. В общей сложности получится 20 единиц спецтехники. Она универсальная, может работать и зимой, и летом. Это очень важно для дорожной отрасли», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Сейчас решается вопрос с укомплектованием штата водителей. Грейдеристам и механизаторам повысили зарплаты, для них выделяется служебное жилье.