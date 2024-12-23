Новая спецтехника поступила в Хабаровск

«Около 128 млн рублей мы выделили из бюджета Хабаровска для приобретения 15 единиц техники. Кроме того, мы обратились к губернатору Дмитрию Демешину, по его поручению нам выделили дополнительно порядка 50 млн рублей. В этом году к нам придет еще пять уборочных машин. В общей сложности получится 20 единиц спецтехники. Она универсальная, может работать и зимой, и летом. Это очень важно для дорожной отрасли», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.