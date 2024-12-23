Последняя рабочая неделя 2024 года будет снежной в Красноярске

В понедельник, 23 декабря, синоптики прогнозируют до −9 градусов днем, вечером похолодает до −12С и пойдет небольшой снег.
Во вторник ночные показатели составят −18 градусов, а днем будет около −11С. Также ожидаются снежные осадки.
В среду, 25 декабря, в Красноярске будет ясно, днем −11С, ночью на один градус ниже.
До −10 градусов с небольшим снегом ожидается в четверг, а в пятницу — около −7С.
Последний рабочий день этого года, 28 декабря, будет теплым. Ночные температуры составят порядка −6 градусов, а дневные показатели — −4 градуса. Будет идти снег.
Воскресенье ожидается по погоде примерно таким же, как и суббота.