В Красноярском крае за неделю потушили 116 пожаров

В Красноярском крае за прошедшую неделю пожарные потушили 116 пожаров и спасли 34 человека, как сообщило 23 декабря региональное управление МЧС России. За сутки, 22 декабря, было ликвидировано 19 возгораний. К счастью, обошлось без погибших, но один человек получил ожоги.
Вечером минувшего воскресенья в Енисейске произошел пожар на улице Лыткина. Загорелись жилой дом, машина и хозяйственные постройки на площади 80 квадратных метров. Причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Ранее специалисты МЧС РФ подготовили для жителей Красноярского края рекомендации по покупке и запуску фейерверков. Ознакомиться с ними можно по ссылке здесь.