В Красноярском крае за неделю потушили 116 пожаров

В Красноярском крае за прошедшую неделю пожарные потушили 116 пожаров и спасли 34 человека, как сообщило 23 декабря региональное управление МЧС России. За сутки, 22 декабря, было ликвидировано 19 возгораний. К счастью, обошлось без погибших, но один человек получил ожоги.