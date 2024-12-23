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В Красноярском крае за неделю потушили 116 пожаров

За сутки, 22 декабря, в Красноярском крае ликвидировали 19 возгораний.

Источник: МЧС РФ

В Красноярском крае за прошедшую неделю пожарные потушили 116 пожаров и спасли 34 человека, как сообщило 23 декабря региональное управление МЧС России. За сутки, 22 декабря, было ликвидировано 19 возгораний. К счастью, обошлось без погибших, но один человек получил ожоги.

Вечером минувшего воскресенья в Енисейске произошел пожар на улице Лыткина. Загорелись жилой дом, машина и хозяйственные постройки на площади 80 квадратных метров. Причиной ЧП стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Ранее специалисты МЧС РФ подготовили для жителей Красноярского края рекомендации по покупке и запуску фейерверков. Ознакомиться с ними можно по ссылке здесь.

пожары