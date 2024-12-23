Илья Ковальчук прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в «Авангард»

«Были разговоры о том, что я мог бы вернуться в “Авангард”. Но зачем? Там произошли значительные изменения, и они, на мой взгляд, правильные. Пришли новые игроки, которые знают, как побеждать, а тренер у них опытный. “Авангард” ещё заставит понервничать многих», — сказал Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.
Напомним, что сейчас «Авангард» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда долгое время не могла закрепиться в зоне плей-офф.
Ковальчук выступал за «Авангард» с 2020 по 2021 год и в составе этой команды третий раз в своей карьере стал обладателем Кубка Гагарина. Для «Авангарда» этот трофей стал первым и пока единственным в истории клуба.