Илья Ковальчук прокомментировал слухи о своём возможном возвращении в «Авангард»

«Были разговоры о том, что я мог бы вернуться в “Авангард”. Но зачем? Там произошли значительные изменения, и они, на мой взгляд, правильные. Пришли новые игроки, которые знают, как побеждать, а тренер у них опытный. “Авангард” ещё заставит понервничать многих», — сказал Ковальчук в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.