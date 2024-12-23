«Некий промежуточный пункт». Как выглядит Омск глазами петербурженки

Среди омичей существует мем «твой друг тоже уедет в Питер». И, как и в каждой шутке, в этом есть доля правды. Наверняка каждый хоть раз да и задумывался о возможности переехать в Северную столицу или знает человека, который это сделал. Поэтому Санкт-Петербург хорошо знаком жителям нашего города, у всех есть какое-то свое его восприятие. Для кого-то это белые ночи, для кого-то каналы и мосты, а для иных, быть может, «человейники» на окраинах.