«Некий промежуточный пункт». Как выглядит Омск глазами петербурженки

Среди омичей существует мем «твой друг тоже уедет в Питер». И, как и в каждой шутке, в этом есть доля правды. Наверняка каждый хоть раз да и задумывался о возможности переехать в Северную столицу или знает человека, который это сделал. Поэтому Санкт-Петербург хорошо знаком жителям нашего города, у всех есть какое-то свое его восприятие. Для кого-то это белые ночи, для кого-то каналы и мосты, а для иных, быть может, «человейники» на окраинах.
А работает ли это в другую сторону? Есть ли у питерцев яркое восприятие Омска, что они знают о нашем городе? Мы поговорили с жительницей Санкт-Петербурга Натальей и попросили ее охарактеризовать Омск.
«Это город, который для меня существует скорее по слухам и стереотипам. Например, я часто слышала, что омичи уезжают в другие города, а Омск остается неким промежуточным пунктом. Однако, несмотря на это, Омск — один из крупнейших городов Сибири с населением более миллиона человек», — рассказала она.
Картинка, которую рисуют эти стереотипы, получилась достаточно контрастной:
«С одной стороны, здесь сохранились старинные здания XIX века, которые напоминают о богатой истории города, в том числе о временах, когда Омск был столицей Белого движения во времена Гражданской войны. С другой — есть крупные спальные районы, построенные в советское время, где до сих пор чувствуется дух 90-х».
Значимую роль в восприятии Омска Натальей играют и морозы («до −30 градусов и ниже, но это не останавливает жизнь города. Люди продолжают ходить на работу, учебу, заниматься спортом и гулять»), и хоккей — про омский «Авангард» хорошо знают даже на берегах Невы.
При этом жителей Северной столицы не обошли стороной и новости о косулях, которые массово вторгались в Омск прошлой зимой.
«Я не знаю, как выглядит повседневная жизнь Омска изнутри. Возможно, она ничем не отличается от жизни в других сибирских городах: люди торопятся по заснеженным улицам, согреваются горячим чаем и обсуждают погоду. Тем не менее Омск остается важным культурным и промышленным центром региона с многовековой историей и особенностями, которые стоит увидеть своими глазами», — резюмирует Наталья.