Сотрудники МЧС Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана прошли курс в Китае

Программа курса включала два этапа. Первый — теоретический, посвященный организации системы гражданской защиты КНР, управлению рисками, связанными с нарушениями безопасности производства, системе пожарно-спасательного командования, а также современным технологиям в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Второй этап — ознакомление с работой Национальной аварийно-спасательной базы при землетрясении, Китайского сетевого центра по борьбе с землетрясениями, Национальной академии по предотвращению и борьбе со стихийными бедствиями, а также Шеньчжэньской академии по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий.