Сотрудники МЧС Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана прошли курс в Китае

Спасатели стран Центральной Азии и Китай укрепляют сотрудничество. В Пекине прошел учебный курс «Командование в чрезвычайных ситуациях-2024». В нем приняли участие представители экстренных служб Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, сообщает пресс-служба МЧС нашей страны.
Программа курса включала два этапа. Первый — теоретический, посвященный организации системы гражданской защиты КНР, управлению рисками, связанными с нарушениями безопасности производства, системе пожарно-спасательного командования, а также современным технологиям в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Второй этап — ознакомление с работой Национальной аварийно-спасательной базы при землетрясении, Китайского сетевого центра по борьбе с землетрясениями, Национальной академии по предотвращению и борьбе со стихийными бедствиями, а также Шеньчжэньской академии по предотвращению стихийных бедствий и смягчению их последствий.
«Наше сотрудничество является важным шагом в развитии международного обмена опытом в сфере ликвидации последствий стихийных бедствий. Полученные знания и навыки помогут нам реагировать на чрезвычайные ситуации, включая землетрясения, и будут способствовать укреплению нашей системы гражданской защиты», — отметил начальник управления организации аварийно-спасательных работ МЧС Казахстана Азамат Капышев.
Программа проводится для укрепления сотрудничества в области мониторинга стихийных бедствий, раннего предупреждения и оказания скорой помощи между чрезвычайными ведомствами стран Центральной Азии и Китая.
В дальнейшем возможно обучение спасателей МЧС Казахстана в Национальной аварийно-спасательной базе при землетрясении КНР.