Будапешт «сделал всё, что было в его силах», пытаясь урегулировать кризис на Украине, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.
В частности, по его словам, речь идёт о встрече с избранным президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом и телефонном разговоре с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
«Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию. Мы сделали все, что могли. Мы встретились с избранным президентом США. Мы встречались и беседовали по телефону с президентом России и правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали всё, что было в наших силах, или даже больше», — сказал Сийярто в беседе с РИА Новости.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил российскому лидеру Владимиру Путину идею обмена пленными между РФ и Украиной и прекращения огня на Рождество. Кроме того, данное предложение поучил Зеленский, однако, по словам Орбана, он его «отверг и исключил».
По словам Сийярто, Киев отказался от проведения рождественского прекращения огня. Вместо этого Украина начала вести «безобразную кампанию» против Будапешта.