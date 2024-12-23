Сийярто: Венгрия сделала всё, что могла, для завершения кризиса на Украине

«Мы, венгры, в последние месяцы выполняли мирную миссию. Мы сделали все, что могли. Мы встретились с избранным президентом США. Мы встречались и беседовали по телефону с президентом России и правительственными чиновниками, украинцами, турками, представителями Ватикана. Так что мы действительно сделали всё, что было в наших силах, или даже больше», — сказал Сийярто в беседе с РИА Новости.