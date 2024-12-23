Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Омска сбоит авиасообщение со столичными городами

По состоянию на 7:50 понедельника, 23 декабря 2024 года, на онлайн-табло Омского аэропорта отражены существенные по продолжительности задержки рейсов до двух населенных пунктов, применительно к которым применяют наименование «столица».

Источник: SuperOmsk.ru

Так, борт в Санкт-Петербург, именующийся культурной столицей, отправился в пункт назначения в 6:46 вместо положенных 5:30. Таким образом, задержка составила 1 час 16 минут.

В свою очередь, воздушное судно, которое должно было вылететь в Москву в 6:35, на момент публикации не покинуло воздушную гавань. Предполагается, что это произойдет лишь в 8:10, когда продолжительность задержки достигнет полутора часов.

В каждом из случаев имело место позднее прибытие воздушного судна под осуществление рейса.

Напомним, в последние дни на фоне погодных обстоятельств задержки рейсов по данным направлениям фиксировались неоднократно, причем переносы имели затяжной характер. Например, в минувшую пятницу, 20 декабря 2024 года, рейс до Москвы задерживался более чем на 16 часов.