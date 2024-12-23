У Омска сбоит авиасообщение со столичными городами

Так, борт в Санкт-Петербург, именующийся культурной столицей, отправился в пункт назначения в 6:46 вместо положенных 5:30. Таким образом, задержка составила 1 час 16 минут.
В свою очередь, воздушное судно, которое должно было вылететь в Москву в 6:35, на момент публикации не покинуло воздушную гавань. Предполагается, что это произойдет лишь в 8:10, когда продолжительность задержки достигнет полутора часов.
В каждом из случаев имело место позднее прибытие воздушного судна под осуществление рейса.
Напомним, в последние дни на фоне погодных обстоятельств задержки рейсов по данным направлениям фиксировались неоднократно, причем переносы имели затяжной характер. Например, в минувшую пятницу, 20 декабря 2024 года, рейс до Москвы задерживался более чем на 16 часов.