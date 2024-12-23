Юные красноярцы побывали на Новогодней ёлке губернатора

«Создание волшебного представления для детей — это ежегодный вызов для организаторов. Ведь сегодня за внимание и интерес наших ребят нам приходится состязаться с современными технологиями, гаджетами и даже искусственным интеллектом. Но уже который год мы, умело соединяя традиции и высокие технологии, создаем доброе театрализованное представление, которое переносит наших зрителей в настоящую сказку», — рассказал министр культуры края Аркадий Зинов.