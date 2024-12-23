Юные красноярцы побывали на Новогодней ёлке губернатора

Гостями праздника стали учащиеся 3−5-х классов, показавшие высокие результаты в учебной, творческой и спортивной деятельности, дети участников специальной-военной операции и вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожских областей.
Сюрпризы для школьников начались еще до самого представления — в зале торжеств филармонии развернулись интерактивные локации, яркие фотозоны, а все желающие смогли принять участие в развлекательной программе.
Праздник посетил и глава региона Михаил Котюков, вместе с ребятами он прогулялся по развлекательным площадкам. На главной сцене края юным зрителям представили театрализованное новогоднее шоу-концерт «Ночь в музее магии», в котором Дед Мороз провел для них экскурсию по невероятному музею магии и познакомил с фантастическими существами из русских сказок и фольклора.
«Создание волшебного представления для детей — это ежегодный вызов для организаторов. Ведь сегодня за внимание и интерес наших ребят нам приходится состязаться с современными технологиями, гаджетами и даже искусственным интеллектом. Но уже который год мы, умело соединяя традиции и высокие технологии, создаем доброе театрализованное представление, которое переносит наших зрителей в настоящую сказку», — рассказал министр культуры края Аркадий Зинов.
Ёлку Губернатора за два дня посетили около 1800 детей, каждый из которых в финале праздника получил памятный новогодний подарок от руководителя региона. В этом году в праздничном событии приняли участие более 150 артистов: солисты Красноярского музыкального театра, артисты Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина и Красноярского ТЮЗа, участники профессиональных и любительских творческих коллективов.