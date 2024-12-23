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В Омске и области объявлен режим НМУ первой степени опасности

Специалисты Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали в Омске и области метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Они действуют с 16 часов воскресенья, 22 декабря 2024 года, до 9 часов утра понедельника, 23 декабря.

Источник: SuperOmsk.ru

«С 16 часов 22.12.2024 до 09 часов 23.12.2024 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и для объявления периода НМУ первой степени опасности», — заявляется в сообщении Обь-Иртышского УГМС.

Отметим, во время действия режима НМУ омичи могут чувствовать в воздухе неприятные запахи, так как выбросы рассеиваются плохо. В указанный период метеорологи предвещают повышенный уровень загрязнения воздуха.

Добавим, специалисты отмечают, что днем 23 декабря, а также 24 и 25 числа ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

экология