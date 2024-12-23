В Омске и области объявлен режим НМУ первой степени опасности

«С 16 часов 22.12.2024 до 09 часов 23.12.2024 на территории города Омска и Омской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе и для объявления периода НМУ первой степени опасности», — заявляется в сообщении Обь-Иртышского УГМС.
Отметим, во время действия режима НМУ омичи могут чувствовать в воздухе неприятные запахи, так как выбросы рассеиваются плохо. В указанный период метеорологи предвещают повышенный уровень загрязнения воздуха.
Добавим, специалисты отмечают, что днем 23 декабря, а также 24 и 25 числа ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.