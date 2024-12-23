В Омске и области объявлен режим НМУ первой степени опасности

Специалисты Обь-Иртышского УГМС спрогнозировали в Омске и области метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Они действуют с 16 часов воскресенья, 22 декабря 2024 года, до 9 часов утра понедельника, 23 декабря.