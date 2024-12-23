В Новосибирске дети 3 и 5 лет заперлись дома одни

Спасатели МАСС поделились сводкой новостей. За минувшие сутки, 22 декабря, сотрудники МАСС 54 выезжали в разные районы города, чтобы помочь горожанам в их вопросах. Один из вызовов пришёлся на Дзержинский район, а именно проспект Дзержинского около 13:30. Двое детей (3 и 5 лет) оказались заперты дома.