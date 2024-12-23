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Определена дата выхода Ткачёва на лёд в составе омского «Авангарда»

Осталось чуть более месяца.

Источник: Om1 Омск

Согласно сообщениям из телеграм-каналов, появилась новая дата ожидаемого возвращения Владимира Ткачёва в состав омского «Авангарда».

Прогнозируется, что он может сыграть свой первый матч в этом сезоне 27 января в домашней игре против команды «Адмирал».

Владимир Ткачёв в конце июля повредил ахиллово сухожилие на тренировке. Сначала сообщалось, что ему понадобится около шести месяцев для полного восстановления, затем появилась информация о возможности возвращения в декабре. Агенты хоккеиста, включая Шуми Бабаева, подтвердили эти сроки. Однако в процессе восстановления возникли осложнения: врачи в Москве провели неудачную операцию.

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