Определена дата выхода Ткачёва на лёд в составе омского «Авангарда»

Владимир Ткачёв в конце июля повредил ахиллово сухожилие на тренировке. Сначала сообщалось, что ему понадобится около шести месяцев для полного восстановления, затем появилась информация о возможности возвращения в декабре. Агенты хоккеиста, включая Шуми Бабаева, подтвердили эти сроки. Однако в процессе восстановления возникли осложнения: врачи в Москве провели неудачную операцию.