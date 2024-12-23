Новая неделя в Башкирии начнется со снегопада

В Башкирии новая неделя начнется с сильного снегопада. В понедельник, 23 декабря, на севере республики синоптики Башгидромета прогнозируют снег, местами — сильный.
Днем местами пройдет небольшой снег. В некоторых районах возможен гололед, на дорогах образуются снежные заносы и накат, а также гололедица. Температура воздуха днем составит −2,-7°.
Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, существенных осадков не ожидается. По ночам столбик термометра опустится до −11,-16°, местами до −21°. Днем будет −6,-11°.