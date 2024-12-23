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Новая неделя в Башкирии начнется со снегопада

К середине недели осадки прекратятся.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 73% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: Агентство «Москва»

В Башкирии новая неделя начнется с сильного снегопада. В понедельник, 23 декабря, на севере республики синоптики Башгидромета прогнозируют снег, местами — сильный.

Днем местами пройдет небольшой снег. В некоторых районах возможен гололед, на дорогах образуются снежные заносы и накат, а также гололедица. Температура воздуха днем составит −2,-7°.

Во вторник и среду, 24 и 25 декабря, существенных осадков не ожидается. По ночам столбик термометра опустится до −11,-16°, местами до −21°. Днем будет −6,-11°.