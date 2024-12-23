Шампанское в Сибири подорожало: где и насколько

НОВОСИБИРСК, 23 декабря, ФедералПресс. Стоимость игристого вина отечественного производства в среднем по Сибири за год выросла на 8,3% — до 490,5 рубля за литр. Об этом свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных органов статистики.