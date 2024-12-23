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Шампанское в Сибири подорожало: где и насколько

НОВОСИБИРСК, 23 декабря, ФедералПресс. Стоимость игристого вина отечественного производства в среднем по Сибири за год выросла на 8,3% — до 490,5 рубля за литр. Об этом свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных органов статистики.

Источник: Freepik

Данные в целом по стране немного обгоняют сибирские: 517,1 рубля за литр, что на 11,4% больше, чем год назад.

Самая высокая цена на популярный новогодний напиток — в Красноярском крае (530,8 рубля). Самая низкая — в соседней Новосибирской области (428,3 рубля).

Цены на продукт за год сильнее всего выросли в Кузбассе — на 15,3%. При этом Новосибирская область стала единственным регионом СФО, где стоимость снизилась — на 0,4%.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, куда поехать отдохнуть на новогодние праздники в Сибири.

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