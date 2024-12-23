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В Омске на мосту у Телецентра произошла драка

В Омске в час-пик произошла драка водителей на мосту у Телецентра.
Источник: Комсомольская правда

В паблике «Инцидент Омск» было опубликовано видео, предположительно, драки водителей на мосту у Телецентра. Как пишут очевидцы ЧП, конфликт произошел накануне.

Что именно стало причиной драки очевидцы не уточнили, однако на видео видно, что полицейские разнимают мужчин. В комментариях люди предположили, что один из водителей грубо «подрезал» другого. Это и стало причиной жарких выяснений отношений.

Омичи отмечают, что ситуация с пробками в Омске осложнится с наступлением традиционного предновогоднего бума.