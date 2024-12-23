Дело экс-председателя «ФК Открытие» может быть связано с кипрскими офшорами

Считается, что Ромаев подписал фиктивную банковскую гарантию от лица банка. Тогда финансовая организация взяла обязательство платить в пользу финансовой группы «Будущее (Кипр) лимитед» деньги. Это нужно было делать в случае, если компания «Тудэй инвестментс лимитед» не выполняла свои обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг.