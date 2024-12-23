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Дело экс-председателя «ФК Открытие» может быть связано с кипрскими офшорами

Дмитрий Ромаев на данный момент объявлен в международный розыск и заочно арестован по обвинению в особо крупной растрате.

Источник: Reuters

Кипрские офшорные компании фигурируют в уголовном деле бывшего председателя правления банка «Открытие» Дмитрия Ромаева. Информацию передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Ромаев на данный момент находится в международном розыске. Его заочно арестовали по обвинению в особо крупной растрате.

Сейчас предполагается, что через кипрские офшорные компании заключались фиктивные договоры кредитования. Преступление было совершено в 2017 году.

«Председатель правления путем обмана работников банка, в том числе входящих в состав органов его управления, совершил покушение на хищение денежных средств банка», — указано в материалах дела.

Считается, что Ромаев подписал фиктивную банковскую гарантию от лица банка. Тогда финансовая организация взяла обязательство платить в пользу финансовой группы «Будущее (Кипр) лимитед» деньги. Это нужно было делать в случае, если компания «Тудэй инвестментс лимитед» не выполняла свои обязательства по договору купли-продажи ценных бумаг.

Осенью этого года Ромаев был заочно арестован. Расследование масштабных финансовых махинаций, связанных с бывшим руководством банка «Открытие», продолжается уже более шести лет. Эти дела ведут Следственный комитет России и следственный департамент МВД.