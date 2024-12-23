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В Татарстане постепенно похолодает до −11 градусов

Сегодня, 23 декабря, в Татарстане будет происходить постепенное понижение температурного фона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 79% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: ИА Татар-информ

Небо над республикой останется облачным. Днем местами, включая Казань, продолжат идти осадки в виде небольшого снега и мокрого снега. Кое-где возможны слабые метели, вероятен гололед. При этом на дорогах региона образуется гололедица, местами сильная, а также накат.

Кое-где, но не в столице РТ, опустится туман, из-за чего видимость ухудшится до 500 метров и менее. Будет дуть юго-западный и южный ветер, его сила не превысит 6−11 м/c.

Днем температура воздуха по Татарстану будет составлять от −1 до −6 градусов, но к вечеру она опустится до −6, −11 градусов. В Казани ожидается от −1 до −3 градусов с понижением к вечеру до −4, −6 градусов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что конец декабря в республике окажется теплее нормы на семь градусов.