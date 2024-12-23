Микрорайон Владивостока отметил День энергетика семичасовым блэкаутом

В 08:00, как пишет местный житель, принял смену новый диспетчер «Оборонэнерго», который смог дать пояснения: якобы у ночной бригады сломалась машина, и специалисты не смогли добраться до микрорайона. На вопрос, когда восстановят электроснабжение, диспетчер ответил, что у домов на улице Басаргина «третья категория надёжности по электропитанию», поэтому устранение аварий на таких объектах может затягиваться до 24 часов. Жильцы опасались, что система электрического отопления может перемёрзнуть без циркуляции воды и обогрева на протяжении суток.