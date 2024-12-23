Микрорайон Владивостока отметил День энергетика семичасовым блэкаутом

Нештатную ситуацию жители микрорайона обсуждают в Telegram-чате городской администрации. Один из абонентов сообщил, что сегодня около 03:00 в домах на улице Басаргина отключилось электричество. В 06:00 появилось сообщение в официальном Telegram-канале ресурсоснабжающей организации «Оборонэнерго» о проведении оперативных работ, из-за которых часть потребителей улиц Патрокл и Басаргина временно ограничена от услуги электроснабжения, предполагаемое время завершения работ не сообщалось.
К 07:00 свет не дали, а отопление в домах на этой улице — электрическое, квартиры успели остыть. Об аварии абоненты докладывали диспетчерам «Оборонэнерго» и управляющей компании МУП «Центральный».
В 08:00, как пишет местный житель, принял смену новый диспетчер «Оборонэнерго», который смог дать пояснения: якобы у ночной бригады сломалась машина, и специалисты не смогли добраться до микрорайона. На вопрос, когда восстановят электроснабжение, диспетчер ответил, что у домов на улице Басаргина «третья категория надёжности по электропитанию», поэтому устранение аварий на таких объектах может затягиваться до 24 часов. Жильцы опасались, что система электрического отопления может перемёрзнуть без циркуляции воды и обогрева на протяжении суток.
В 10:00 «Оборонэнерго» оповестило, что услуга электроснабжения для абонентов улиц Патрокл и Басаргина возобновлена, итого без света часть микрорайона оставалась на протяжении семи часов, что нарушает допустимые нормативы.
По иронии судьбы локальный блэкаут на Патрокле случился аккурат после того, как энергетики закончили отмечать свой профессиональный праздник (День энергетика — 22 декабря).