В Хабаровском крае разыскивают шпроты с ботулизмом

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в связи с регистрацией двух случаев ботулизма в Свердловской области, предположительно связанных с употреблением в пищу рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки», разыскивает эти консервы в наших торговых сетях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».