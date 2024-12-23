В Хабаровском крае разыскивают шпроты с ботулизмом

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в связи с регистрацией двух случаев ботулизма в Свердловской области, предположительно связанных с употреблением в пищу рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки», разыскивает эти консервы в наших торговых сетях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Речь идет о шпротах, выпущенных 13 сентября 2024 года, изготовитель — ООО «Рыбзавод “За Родину”, Калининградская область, город Светлый, поселок Взморье.
Возможно, кто-то из покупателей Хабаровского края, делая покупки к новогоднему столу, а шпроты достаточно популярная закуска, обнаружит опасную партию в магазине.
Если продукт именно с этой датой изготовления вы найдете на полке магазина, Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю просит сообщить об этом по телефонам: