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В Хабаровском крае разыскивают шпроты с ботулизмом

Два случая употребления рыбных консервов привели к серьезным последствиям.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю

Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в связи с регистрацией двух случаев ботулизма в Свердловской области, предположительно связанных с употреблением в пищу рыбных консервов «Шпроты в масле из балтийской кильки», разыскивает эти консервы в наших торговых сетях, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Речь идет о шпротах, выпущенных 13 сентября 2024 года, изготовитель — ООО «Рыбзавод “За Родину”, Калининградская область, город Светлый, поселок Взморье.

Возможно, кто-то из покупателей Хабаровского края, делая покупки к новогоднему столу, а шпроты достаточно популярная закуска, обнаружит опасную партию в магазине.

Если продукт именно с этой датой изготовления вы найдете на полке магазина, Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю просит сообщить об этом по телефонам: 8 (4212) 27−20−17, 8 (4212) 27−20−16.

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