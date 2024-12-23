В Уфе установили купол на Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Накануне, 22 декабря, на строящийся Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия установили купол с крестом. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.
По его словам, следующим шагом станет монтаж фальцевой кровли, а со стороны Комсомольской на входе установят одноименную икону «Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», а также двери и окна. Покрасить здание планируется весной.
— Планируем открыть Храм для прихожан в январе следующего года, — отметил Мавлиев.
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