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В Уфе установили купол на Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия

Ратмир Мавлиев поделился новостью о восстановлении храма.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 22 декабря, на строящийся Храм Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия установили купол с крестом. Об этом сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

По его словам, следующим шагом станет монтаж фальцевой кровли, а со стороны Комсомольской на входе установят одноименную икону «Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», а также двери и окна. Покрасить здание планируется весной.

— Планируем открыть Храм для прихожан в январе следующего года, — отметил Мавлиев.

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