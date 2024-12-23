Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров

Когда ждать туристов.
«Порядка 300 средств размещения, в том числе более 70 санаторно-курортных комплексов, будут принимать гостей в период новогодних праздников 2025 года. Традиционно в Республику Крым в новогодние и рождественские праздники прибывает порядка 200 тысяч человек», — рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
Аналогичную цифру прогнозируют и в Ассоциации туроператоров России (АТОР) и отмечают, что это примерно на 5% лучше, чем год назад, — это хорошая загрузка для Крыма в новогодний, рождественский период.
«Где-то 80% туристов, которые планировали зимнюю поездку в Крым, приняли решение еще осенью и забронировали места отдыха и оздоровления. В течение декабря бронируют еще 20%», — уточнил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.
При этом туроператоры отмечают, что большая часть туристов заедет со второго-третьего января и будет жить в Крыму в течение недели, примерно до 10 января. Объясняют они это тем, что встреча Нового года в отеле больше подходит для молодежи, а родители с детьми чаще празднуют его дома, а уже после едут отдыхать.
Кто едет в Крым зимой.
В Министерстве курортов и туризма РК также рассказали, что новогодние каникулы в Крыму проводят больше всего туристов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также из регионов Южного федерального округа. Предпочитают они в основном места отдыха категории 3−5 «звезд».
«Туристы выбирают хорошие отели с замкнутой инфраструктурой, которая позволяет интересно провести время, даже если не будет погоды. Поэтому бронируются “четверки”, “пятерки” с бассейнами — ведь люди все равно хотят купаться, но это будет уже на территории отеля. Также должна быть анимация, развлечения, новогодние банкеты».
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий отметил, что наибольшим спросом на новогодние и рождественские праздники у отдыхающих пользуется Южный берег Крыма.
«Пользуется спросом и Западный, и Восточный Крым. Вообще это дело вкуса. 68% туристов отдыхали в Крыму два и более раза, и у каждого есть излюбленные места, куда они возвращаются в том числе зимой», — выразил мнение министр.
По словам вице-президента АТОР Сергей Ромашкина, в период новогодних каникул гости Крыма хотят больше городского отдыха. Если сами жители Крыма выбирают больше Симферополь, Севастополь, то гости — Ялту, Алушту.
«В большом городе больше занятий, развлечений. Да и можно просто ходить по набережной, любоваться морем, если будет хорошая погода. Из Ялты возможно быстро добраться до какой-либо достопримечательности, например, до Ласточкиного гнезда», — поделился мнением вице-президент АТОР.