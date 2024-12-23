Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров

При этом туроператоры отмечают, что большая часть туристов заедет со второго-третьего января и будет жить в Крыму в течение недели, примерно до 10 января. Объясняют они это тем, что встреча Нового года в отеле больше подходит для молодежи, а родители с детьми чаще празднуют его дома, а уже после едут отдыхать.