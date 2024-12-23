Путин запустил движение по новым участкам в Московской и Ленинградской областях

В рамках программы также планируется продлить трассу М-12. Сейчас строят ее часть — скоростную дорогу Дюртюли-Ачит, которая пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Полностью проект М-12 завершат к 2030 году. Тогда трасса дотянется до Монголии, КНДР и Китая и станет самой протяженной в России.