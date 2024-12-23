Путин запустил движение по новым участкам в Московской и Ленинградской областях

Новая четырехполосная развязка на Центральной кольцевой автодороге в Московской области разгрузит сразу несколько важных направлений. Она будет проходить в обход Можайска и деревни Малые Вяземы. Для того, чтобы поток шел непрерывно, построили путепровод над железной дорогой и тоннель.
«С открытием этой развязки ситуация поменяется кардинально. Пять минут, и это связывает Минское и Можайское шоссе», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в беседе с корреспондентом «Известий» Игорем Балдиным.
Движение также было запущено по новой Витебской развязке в Ленинградской области, которая примыкает к скоростному диаметру. Она имеет шесть полос и обладает пропускной способностью до 70 тыс. автомобилей в сутки.
«Этот кусок трассы, будущей большой магистрали — первый этап широтной магистрали улучшит транспортную доступность юга, юго-востока Северной столицы», — отметил Путин.
Оба участка были построены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» масштабной федеральной программы, расписанной до 2030 года.
В рамках программы также планируется продлить трассу М-12. Сейчас строят ее часть — скоростную дорогу Дюртюли-Ачит, которая пройдет по территории Башкирии, Пермского края и Свердловской области. Полностью проект М-12 завершат к 2030 году. Тогда трасса дотянется до Монголии, КНДР и Китая и станет самой протяженной в России.
«Эта трасса будет развиваться. Мы ее улучшаем, расширяем с двух до четырех полос. Делаем обходы населенных пунктов. У нас до 2030 года будет 50 сделано обходов населенных пунктов», — добавил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Ранее, 22 декабря, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о запуске новой трассы А-289, которая позволит сократить время в пути от Краснодара до Крымского моста до двух часов. Он отметил, что скоростная трасса была построена за рекордные два года.
В этот же день Путин назвал открытие новых объектов автодорожной инфраструктуры в регионах свидетельством непрерывного развития транспортного каркаса страны. При этом он указал на хорошие темпы развития в России дорожной сети и ключевых автомагистралей.
До этого, 12 декабря, правительство РФ утвердило план строительства новых федеральных платных автомобильных дорог до 2030 года. Общий объем средств на объекты вырастет на 20% — с 877 млрд до 1,052 трлн рублей.