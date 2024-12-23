Синоптики рассказали, когда станет теплее в Приморье

«Завтра днем гребень ослабеет, а его ядро займет более южное положение. В нижней тропосфере станет поступать более теплый воздух, что приведет к потеплению», — рассказали в Примгидромете.
Днем температура воздуха будет в пределах 0…-9 градусов, на севере до −14.
Во Владивостоке во вторник обойдется без осадков. Ночная температура воздуха будет в пределах −11…-14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −3…-6 градусов.
Напомним, ранее синоптики дали прогноз на наступившую неделю в Приморье. По данным специалистов, в середине недели ожидается снег.