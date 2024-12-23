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Синоптики рассказали, когда станет теплее в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря, ФедералПресс. Прошедшие выходные в Приморье оказались холодными, средняя температура была ниже климатических значений на 1−5 градусов. В некоторых районах края ночная температура достигала отметки −26 градусов.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 73% 772 мм рт. ст. +1°
Источник: Freepik

«Завтра днем гребень ослабеет, а его ядро займет более южное положение. В нижней тропосфере станет поступать более теплый воздух, что приведет к потеплению», — рассказали в Примгидромете.

Днем температура воздуха будет в пределах 0…-9 градусов, на севере до −14.

Во Владивостоке во вторник обойдется без осадков. Ночная температура воздуха будет в пределах −11…-14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до −3…-6 градусов.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз на наступившую неделю в Приморье. По данным специалистов, в середине недели ожидается снег.