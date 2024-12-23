Хабаровчане и туристы спешат за яркими кадрами на украшенную площадь Ленина: фото

«Чудо, как красиво! Просто огонь, особенно то, как сияет елка изнутри», — восхищаются дети и взрослые.
Снимать самые лучшие кадры хабаровчане начали еще задолго до открытия новогоднего городка. Кто-то, прогуливаясь по площади, высказывался, что лучше сейчас сфотографироваться, чем потом, когда будут жуткие морозы и куча народа, некоторые отметили, что больше не приедут сюда и хотят сразу запечатлеть красоту.
«Вообще, люблю центр и все украшения, но часто не уедешь оттуда», — отметила хабаровчанка, стоя рядом с фигурой Снегурочки.
Предлагаем посмотреть на новогоднюю иллюминацию на площади Ленина и вам.