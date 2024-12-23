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Два самолета задержали в аэропорту Иркутска 23 декабря

Сибиряки не смогли улететь во время в Олекминск и Домодедово.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В аэропорту Иркутска задержали вылет сразу двух рейсов 23 декабря Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на пресс-службу авиагавани, сибиряки не смогли улететь по двум направлениям-Олекминск и Домодедово.

— Вылет рейса авиакомпании в Олекминск был перенесен с 07:20 на 08:40 из-за закрытия аэропорта в пункте назначения, — пишет информационное агентство.

Что касается вылета в Домодедово, то его придется подождать подольше. Из-за позднего прибытия самолета. Воздушное судно поднимется в воздух в 13:35 вместо запланированных 07:20.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за неделю на дорогах Иркутской области произошло почти 40 ДТП. В них погибли три человека.