Самый большой на Дальнем Востоке каток открылся на набережной Хабаровска

На набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске открыли самый большой бесплатный открытый каток на Дальнем Востоке. В этом году ему исполнилось 10 лет. Различные спортивно-развлекательные мероприятия на «Народном катке» прошли в рамках регионального проекта «Доступный спорт» (0+), реализуемого благодаря нацпроекту «Демография», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Традиционно в открытии ледовой площадки приняли участие спортсмены края. Среди них воспитанники Хабаровского краевого центра развития хоккея «Амур», спортивной школы олимпийского резерва «Ерофей», отделения шорт-трека спортивной школы олимпийского резерва «Максимум». Специально к празднику показательные выступления подготовили ученики школ фигурного катания «Лидер» и «Мастер».
Также для хабаровчан выступили любители фигурного катания, команда «Лед и Пламень». Все желающие приняли участие в мастер-классах и спортивных эстафетах. А на сцене состоялся большой концерт при участии ведущих вокальных и танцевальных ансамблей краевой столицы. Кроме того, в день юбилея катка гости стадиона смогли сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, талисманами спортивных клубов Хабаровска и ростовыми куклами из новогодних мультфильмов.
Традиционно посетителей стадиона ждет теплая зона фудкорта и проката. В этом сезоне «Народный» каток будет работать с 12:00 до 23:00 в будни. В праздничные дни ледовая площадка ждет любителей спорта до часа ночи. В дни новогодних праздников на катке пройдут мастер-классы и другие спортивные активности.
Для многодетных семей действует скидка на прокат коньков 15%. Час бесплатного проката коньков будет действовать для детей-сирот и детей участников СВО. Для этого необходимо предоставить документы, подтверждающие социальный статус.
Напомним, что площадь катка составляет почти 7 тыс. кв. метров. Каждую зиму его посещают около 50 тысяч гостей и жителей края. Главным украшением катка по-прежнему является большая ель. Гостей также приглашают полюбоваться арт-объектами и сделать фотографии возле фотозоны «Сани и ящик Деда Мороза».
Добавим, что этой зимой в столице региона, в том числе во дворах, планируется открыть более 75 сезонных катков. К ним также будет организован свободный доступ в течение дня. Всего на территории Хабаровского края зальют около 200 ледовых уличных площадок.