Самый большой на Дальнем Востоке каток открылся на набережной Хабаровска

Также для хабаровчан выступили любители фигурного катания, команда «Лед и Пламень». Все желающие приняли участие в мастер-классах и спортивных эстафетах. А на сцене состоялся большой концерт при участии ведущих вокальных и танцевальных ансамблей краевой столицы. Кроме того, в день юбилея катка гости стадиона смогли сфотографироваться с Дедом Морозом и Снегурочкой, талисманами спортивных клубов Хабаровска и ростовыми куклами из новогодних мультфильмов.