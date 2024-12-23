Что можно и нельзя делать в Минин день 23 декабря, когда узнавали погоду на лето

Православная церковь 23 декабря вспоминает святого Мину. В народе принято отмечать Минин день, или Мина-светлые очи. Считалось, что святой исцелял болезни глаз. Также 23 декабря узнавали погоду на лето.
Что нельзя делать 23 декабря.
Людям, имеющих проблемы со зрением, не следует надевать чужие очки. Предки верили, что ситуация со здоровьем может только ухудшиться. Запрещено сплетничать, обманывать. Подобное может обернуться финансовыми проблемами.
Что можно делать 23 декабря.
По традиции, 23 декабря замужние девушки всегда готовили пироги с мясными, грибными, сырными, а также фруктовыми начинками. Кроме того, в указанный день можно провести генеральную уборку.
Согласно приметам, снег 23 декабря указывал на дождливое лето. Погода без осадков и ветер предупреждал, что лето будет засушливым. Солнечная погода и ясное небо указывали про мороз.
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал, что не стоит ждать зимы на неделе с 23 по 29 декабря в Беларуси: «Температура будет на 1 — 3 выше нормы».
Ранее мы узнали, какие пять вычетов помогут белорусам сэкономить на налогах в Беларуси в 2025 году: что касается семей с детьми и студентами, многодетных родителей и пенсионеров.
Кроме того, глава МАРТ Беларуси заявил о росте цен на икру за год на 33%, а на мясо лосося — примерно на 15%.