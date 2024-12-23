Течет три дня: в администрации Владивостока прокомментировали ситуацию с прорывом труб

«Исполнитель “Водоканал” о проблеме осведомлен на прошлой неделе. То, что сейчас происходит, — уже следствие. При этом о проблеме говорят маленькое количество человек, одни и те же лица: их количество не достигает и 10. Для ускоренного решения проблемы необходимо обращение от большего количества жильцов», — сообщили в мэрии корреспонденту «КП».