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Течет три дня: в администрации Владивостока прокомментировали ситуацию с прорывом труб

Во Владивостоке три дня не чинят прорыв труб, дорога заледенела.

Источник: Комсомольская правда

Жители дома на Красного Знамени, 104, во Владивостоке жалуются на заледеневшую дорогу. Лед образовался из-за прорыва труб, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам местных жителей, вода не перестает течь уже третий день, при этом специалистов, устраняющих неполадки на этом участке трубопровода, они не заметили. Корреспондент «КП» обратился в чат-бот городской администрации. Ответ пришел незамедлительно: информацию о прорыве передали сотрудникам топливно-энергетического комплекса.

Информацию о прорыве передали сотрудникам топливно-энергетического комплекса. Ярослав ЮРИН.

«Исполнитель “Водоканал” о проблеме осведомлен на прошлой неделе. То, что сейчас происходит, — уже следствие. При этом о проблеме говорят маленькое количество человек, одни и те же лица: их количество не достигает и 10. Для ускоренного решения проблемы необходимо обращение от большего количества жильцов», — сообщили в мэрии корреспонденту «КП».

В Примводоканале добавили, что засор на ветке не стоит на балансе «Примводоканала». Бригада «Горканализации» засор устранила.

Ранее «КП» писала о прорыве трубы горячего водоснабжения на Сафонова.

ЖКХ