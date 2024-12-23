Течет три дня: в администрации Владивостока прокомментировали ситуацию с прорывом труб

Жители дома на Красного Знамени, 104, во Владивостоке жалуются на заледеневшую дорогу. Лед образовался из-за прорыва труб, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам местных жителей, вода не перестает течь уже третий день, при этом специалистов, устраняющих неполадки на этом участке трубопровода, они не заметили. Корреспондент «КП» обратился в чат-бот городской администрации. Ответ пришел незамедлительно: информацию о прорыве передали сотрудникам топливно-энергетического комплекса.
Информацию о прорыве передали сотрудникам топливно-энергетического комплекса. Ярослав ЮРИН.
«Исполнитель “Водоканал” о проблеме осведомлен на прошлой неделе. То, что сейчас происходит, — уже следствие. При этом о проблеме говорят маленькое количество человек, одни и те же лица: их количество не достигает и 10. Для ускоренного решения проблемы необходимо обращение от большего количества жильцов», — сообщили в мэрии корреспонденту «КП».
В Примводоканале добавили, что засор на ветке не стоит на балансе «Примводоканала». Бригада «Горканализации» засор устранила.
Ранее «КП» писала о прорыве трубы горячего водоснабжения на Сафонова.