Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поделился фото с лыжного забега

Вечером 22 декабря глава региона поделился в своих социальных сетях снимком, который он сделал после забега на лыжах. На фотографии губернатор Махонин позирует в спортивном костюме на фоне заснеженного леса, держа в руках лыжи. По словам главы региона, такой вид отдыха помогает ему настроиться на рабочую неделю.