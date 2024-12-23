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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поделился фото с лыжного забега

Его глава региона совершил в выходные.

Источник: Соцсети

Фотографию, сделанную после лыжного забега, опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Вечером 22 декабря глава региона поделился в своих социальных сетях снимком, который он сделал после забега на лыжах. На фотографии губернатор Махонин позирует в спортивном костюме на фоне заснеженного леса, держа в руках лыжи. По словам главы региона, такой вид отдыха помогает ему настроиться на рабочую неделю.

«Лучший выходной — забег на лыжах на природе. Настраиваемся на рабочую неделю. Всем хорошего воскресенья!» — добавил Дмитрий Махонин в подписи к снимку.

Напомним, губернатор Пермского края и ранее активно делился фотографиями своего активного отдыха. В марте 2024 года глава Перми Эдуард Соснин публиковал в своём телеграм-канале фото с губернатором Махониным, который они сделали после лыжной прогулки.