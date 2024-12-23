Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин поделился фото с лыжного забега

Фотографию, сделанную после лыжного забега, опубликовал в своём телеграм-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Вечером 22 декабря глава региона поделился в своих социальных сетях снимком, который он сделал после забега на лыжах. На фотографии губернатор Махонин позирует в спортивном костюме на фоне заснеженного леса, держа в руках лыжи. По словам главы региона, такой вид отдыха помогает ему настроиться на рабочую неделю.
«Лучший выходной — забег на лыжах на природе. Настраиваемся на рабочую неделю. Всем хорошего воскресенья!» — добавил Дмитрий Махонин в подписи к снимку.
Напомним, губернатор Пермского края и ранее активно делился фотографиями своего активного отдыха. В марте 2024 года глава Перми Эдуард Соснин публиковал в своём телеграм-канале фото с губернатором Махониным, который они сделали после лыжной прогулки.