Сельскую школу в Челябинской области решили закрыть перед Новым годом

«Администрация Каслинского района приняла решение о закрытии нашей школы на основании сомнительной экспертизы. Это вызывает у нас обеспокоенность, так как мы уверены, что условия обучения в нашем образовательном учреждении абсолютно приемлемы. Потолки, полы и стены целые, а в школе всегда тепло. Особенно болезненно то, что всё это происходит в преддверии Нового года, когда наши дети, как никто другой, заслуживают радости и счастья. Более того, Управление образования сообщило, что проведение новогодней ёлки в школе не допускается, а нам предложили отправлять детей на обучение в соседнюю школу, хотя это создаёт дополнительные трудности для семей. Мой брат сейчас борется за права нашей страны на специальной военной операции, и нам очень больно осознавать, что наши права как граждан нарушаются в это непростое время», — говорится в сообщении в паблике «Текслер, помоги».