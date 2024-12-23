Сельскую школу в Челябинской области решили закрыть перед Новым годом

Жители села Григорьевка в Каслинском районе Челябинской области возмущены закрытием местной школы в преддверии Нового года. Здание признали аварийным, и детей переводят учиться в другой посёлок. Однако вопрос со строительством новой школы в селе пока остаётся открытым.
Сообщения об инциденте появились сразу в нескольких сообществах в соцсети. К примеру, многодетная мать из Григорьевки Екатерина с просьбой разобраться в проблеме обратилась к губернатору.
«Администрация Каслинского района приняла решение о закрытии нашей школы на основании сомнительной экспертизы. Это вызывает у нас обеспокоенность, так как мы уверены, что условия обучения в нашем образовательном учреждении абсолютно приемлемы. Потолки, полы и стены целые, а в школе всегда тепло. Особенно болезненно то, что всё это происходит в преддверии Нового года, когда наши дети, как никто другой, заслуживают радости и счастья. Более того, Управление образования сообщило, что проведение новогодней ёлки в школе не допускается, а нам предложили отправлять детей на обучение в соседнюю школу, хотя это создаёт дополнительные трудности для семей. Мой брат сейчас борется за права нашей страны на специальной военной операции, и нам очень больно осознавать, что наши права как граждан нарушаются в это непростое время», — говорится в сообщении в паблике «Текслер, помоги».
Учеников предложили возить в соседний Тюбук, однако такая перспектива родителей не радует. По их словам, автобус, который вёз школьников из Воздвиженки, недавно чуть не перевернулся, и сельчане беспокоятся за безопасность своих детей.
«Переводить детей в другую школу — это большой стресс для них, и мы просим вас пересмотреть решение о закрытии Григорьевской школы», — обращаются родители к губернатору.
По словам жителей, точного варианта решения проблемы им пока не озвучивают. Речь может идти как о капитальном ремонте старой школы, так и о строительстве новой. Однако сроков реализации проекта людям не называют. Добавим, что ученики записали видеообращение к президенту с просьбой о помощи.
Напомним, о необходимости привести местную школу в порядок жители говорят уже не первый год. Осенью прошлого года в селе прошла встреча с участием вице-губернатора, где обсуждались разные варианты решения проблемы, в том числе строительство новой школы на 200 учеников.