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Штормовое предупреждение в Казахстане: метели, гололёд и сильный ветер 23 декабря

Синоптики предупреждают о неблагоприятной погоде в нескольких регионах страны, включая метели, туман и порывы ветра до 20 м/с, сообщает El.kz.

Сейчас в Ричмонде: -6° 0 м/с 73% 772 мм рт. ст. +1°

На 23 декабря в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сложная погода с туманом, низовой метелью, гололёдом и сильным ветром.

Туман накроет регионы Жетысу, Улытау, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областей.

В Атырауской области днём на юго-западе прогнозируется гололёд, а на северо-востоке ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15−20 м/с.

В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях на севере, востоке и юге прогнозируется низовая метель. В Акмолинской области ночью и утром возможен туман.

В Карагандинской области ночью метели ожидаются на западе, севере и востоке, днём — на севере и востоке. Туман укроет юг и восток области ночью и утром.

На западе Западно-Казахстанской области прогнозируются гололёд, туман и юго-восточный ветер с порывами до 15−20 м/с.

Мангистауская область также столкнётся с сильными порывами ветра до 15−20 м/с.

В столице и северной части Костанайской области синоптики прогнозируют низовую метель и гололёд, что может осложнить дорожные условия.

Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать дальних поездок, особенно на участках с гололёдом, и быть внимательными к изменениям погоды.