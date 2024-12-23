Штормовое предупреждение в Казахстане: метели, гололёд и сильный ветер 23 декабря

На 23 декабря в ряде областей Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сложная погода с туманом, низовой метелью, гололёдом и сильным ветром.
Туман накроет регионы Жетысу, Улытау, Абай, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Павлодарской областей.
В Атырауской области днём на юго-западе прогнозируется гололёд, а на северо-востоке ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15−20 м/с.
В Акмолинской и Северо-Казахстанской областях на севере, востоке и юге прогнозируется низовая метель. В Акмолинской области ночью и утром возможен туман.
В Карагандинской области ночью метели ожидаются на западе, севере и востоке, днём — на севере и востоке. Туман укроет юг и восток области ночью и утром.
На западе Западно-Казахстанской области прогнозируются гололёд, туман и юго-восточный ветер с порывами до 15−20 м/с.
Мангистауская область также столкнётся с сильными порывами ветра до 15−20 м/с.
В столице и северной части Костанайской области синоптики прогнозируют низовую метель и гололёд, что может осложнить дорожные условия.
Жителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности, избегать дальних поездок, особенно на участках с гололёдом, и быть внимательными к изменениям погоды.